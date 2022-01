Cercle Brugge schuift nu ook Zulte Waregem opzij en blijft prachtige reeks verderzetten

Cercle Brugge en Zulte Waregem hebben speeldag 23 tegen elkaar afgesloten. En dat leverde de nodige doelpunten op in Jan Breydel.

Cercle Brugge wilde doorgaan op zijn elan van voor nieuwjaar, terwijl ook Zulte Waregem de voorbije maand de rug wat wist te rechten. En dus was het uitkijken wat het tussen beide ploegen zou gaan worden in de eerste thuismatch van De Vereniging in 2022.

En al na enkele minuten was het raak voor groen-zwart: Boya trapte Somers aan bij het ontzetten van een bal en via de VAR ging de bal op de stip, 1-0 via Hotic - hij wist Bossut helemaal op het verkeerde been te zetten.

Snelle strafschop

Zulte Waregem probeerde daarna wel en kwam vooral via Jelle Vossen een paar keer dichtbij de gelijkmaker, maar dat lukte uiteindelijk niet. Ofwel was het te zwak afgewerkt, ofwel stond Didillon goed in de weg.

Aan de overkant was het op een hoekschop wel raak: Popovic wist overhoeks voorbij Bossut te koppen op een voorzet van Hotic, waardoor we gingen rusten met een 2-0 voorsprong. En dus was het alle hens aan dek bij Essevee.

Nooit echt spannend

Toch kwam er heel weinig van een matig Zulte Waregem. Echte kansen kwamen er bijna niet, al was het op het einde nog even spannend door een blundertje van Didillon waardoor Vossen er nog eventjes 2-1 van wist te maken.

Een slotoffensief bleef uit, Denkey kon er in een omschakelingsmoment zelfs nog 3-1 van maken en zo de reeks van Cercle Brugge nog wat straffer maken. Ze komen zo alweer wat dichter bij de top-8 na straf werk van Thalhammer.