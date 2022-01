Analisten scherp op scheidsrechter: "Hij is eigenzinnig, maar dit is toch niet meer normaal?"

In de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem was er op het einde van de eerste helft een VAR-momentje met een elleboogstoot van Ibrahima Seck. De beslissing die volgde was bizar volgens de analisten.

Ibrahima Seck kwam met een elleboog aan het adres van Deman en kwam in eerste instantie weg met een gele kaart, maar de VAR liet Boucaut naar het scherm komen kijken. Waarop Boucaut van mening was dat het wel degelijk geen rode kaart was en hij de gele kaart zelfs wist weg te schelden. Elleboog De analisten in Extra Time begrepen er weinig van: “Veel duidelijker wordt een elleboogstoot en een rode kaart toch niet”, vroeg presentator Aster Nzeyimana zich luidop af. “Voor mij is dit ook rood”, aldus Franky Van Der Elst. Het Referee Department gaf op maandag geen duiding over de fase. “Hij is eigenzinning, maar dit is toch niet meer normaal”, aldus Filip Joos nog over Boucaut.