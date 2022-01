Dé ploeg van het moment naast Union? "Denk niet dat ik al veel 21 op 24 gehaald heb in mijn carrière"

Cercle Brugge is naast Union de ploeg van het moment. De West-Vlamingen haalden maar liefst 21 op 24 en hebben zich in de heel veilige middenmoot genesteld. En zeggen dat ze een maand of twee geleden nog in degradatiegevaar verkeerden.

Hannes Van der Bruggen geniet met volle teugen. Na de winst tegen Zulte Waregem Cercle tiende en staat het al op 12 punten van de gevaarlijke plaatsen. “De comeback van het jaar? Ja, het is inderdaad wel mooi. Ik denk niet dat ik in mijn carrière al vaak 21 op 24 gehaald heb. We moeten zo voort doen, maar er ook wel van genieten. Twee maanden geleden stonden we nog in de onderste regionen, nu zijn we al wat opgeklommen", klinkt het bescheiden.

De play-offs zijn zelfs in het vizier. "Ik weiger wel om de ambities te verleggen. Zodra we 36 punten hebben, zullen we zo goed als zeker zijn van het behoud. Zoals we de laatste 8 wedstrijden spelen, moet dat zeker mogelijk zijn. Maar we moeten nu niet te hard van stapel lopen. We gaan nu met vertrouwen en zonder stress naar Anderlecht.”