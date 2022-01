Geen creativiteit en geen doelpunten: Gent en Charleroi blijven zij aan zij op vijfde plek na slaapverwekkende vertoning

Charleroi en AA Gent keken mekaar in de ogen in een rechtstreeks duel om de vijfde plek. Enkel jammer dat beide teams toch wel een hoop volk missen en dat was ook te merken aan de inspiratie op het veld. Geen wedstrijd die lang zal bijblijven, de score bij het begin was ook de eindstand.

Gezien de nog altijd vele afwezigen bracht Vanhaezebrouck gerecupereerden Okumu en Godeau aan de aftrap en vooraan gaf hij Bruno een basisplek. Ook bij Charleroi nog blessurezorgen, youngsters Ozornwafor en Nkuba kregen hun kans. De Buffalo's hadden iets meer balbezit dan Charleroi en dreigden af en toe via de opkomende Nurio, maar het grote doelgevaar bleef in het eerste halfuur achterwege. © photonews Naarmate de eerste helft vorderde werd Gent wel iets gevaarlijker en zette het thuisdoelman Kamara toch aan het werk. Onder andere op een schot van Castro-Montes was de Senegalees op de afspraak, zodat beide teams met een brilscore de kleedkamers opzochten. Zaroury met een opflakkering Een gretig Charleroi stapte opnieuw het veld op, maar voorts bleven vooral acties die strandden aan de rechthoek van de tegenstander of bij de beslissende pass te zien. Wie indommelde, werd door Zaroury weer wakker geschud. Die haalde aardig uit, Bolat zweefde zijn schot uit zijn linkerhoek. Geen Tissoudali of Depoitre in de zaal (of op het veld) Dat was meteen het laatste hoogtepunt uit de wedstrijd. Charleroi mist slagkracht voorin sinds het vertrek van Nicholson. Bij Gent was het de vraag: is er een Tissoudali of Depoitre in de zaal? Die waren er niet en dus bleven de goals achterwege. AA Gent en Charleroi hebben nu allebei 36 punten en blijven zij aan zij staan in het klassement. De vijfde plaats is voorlopig voor de Buffalo's op basis van het doelpuntensaldo. © photonews © photonews