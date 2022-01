Vanhaezebrouck trekt zich na draw op aan behoorlijke aanpassing: "Op zelfde manier spelen, dat zou nooit werken"

Hein Vanhaezebrouck zag Gent weer gelijkspelen. De trainer van de Buffalo's voerde een aanpassing door: uit bij Charleroi werd iets meer voor de organisatie gekozen. Dat pakte niet slecht uit, maar in offensief opzicht was het langs beide kanten niet veel soeps.

"Ik denk dat we het op vlak van organisatie oké tot goed gedaan hebben. We hebben niet veel kansen weggegeven", stelde Vanhaezebrouck terecht vast. "Natuurlijk hoopten we enkele kansen te creëren, dat hebben we ook gedaan. Jammer genoeg hebben we geen doelpunten gemaakt. Het was een beetje hetzelfde voor Charleroi: zij zochten ook een doelpunt om dan de tegenstander misschien wat meer te laten komen."

Dat verraadt al dat Gent zeker niet in het mes wilde lopen. "Met de afwezigen die we hadden, hebben we een beetje anders gespeeld dan gewoon zijn. Op dezelfde manier spelen met deze groep, dat zou nooit werken. We hebben een beetje onze speelstijl aangepast en ik denk dat dat de goede keuze was, ook al hebben we de match niet gewonnen. Je kan met de jongens die we over hebben niet hoog druk gaan zetten."

Ruimtes wegnemen

Wat als Gent dat toch zou gedaan hebben? "Dan zouden we serieus in de problemen gekomen zijn. Charleroi is een ploeg die sterkhouders heeft tussen de linies. Als je dan niet goed hoog druk zet, geraken ze erdoor en kwamen we in de problemen. Daarom hebben we gekozen om de organisatie lager te zetten, om die ruimtes weg te nemen."

Vanhaezebrouck kon dus wel leven met hoe zijn jongens de taken invulden. "De spelers hebben op hun kwaliteiten gespeeld. Ik heb al een betere 0-0 gezien dan deze, maar ook al een slechtere. We wilden scoren. We hadden mogelijkheden, maar moesten die beter uitspelen. Je moet dan een koele killer zijn. Het zou een verre van spectaculaire zege geweest zijn, maar we hadden met 0-1 kunnen winnen."