Gent-spelers verlangen meer van zichzelf: "Een puntje is niet genoeg" en "We hadden beter moeten doen"

De spelers bij Gent weten ook wel in welke situatie te zitten en wie ontbreekt. Het verlangen om elke wedstrijd met de drie punten aan de haal te gaan blijft echter intact, de ambitie blijft even groot. Daarom ook dat het gelijkspel bij Charleroi niet helemaal op gejuich werd onthaald.

Al was niet alles slecht. "De organisatie stond goed en we hebben weinig kansen weggegeven. Dat zijn de positieve zaken die we moeten meenemen", merkt Alessio Castro-Montes op. "Alleen hebben we zelf te weinig gecreëerd. Toch denk ik dat er meer in had gezeten als we offensief iets meer hadden doorgedrukt, vooral dan in de eerste helft."

Tactisch gevecht

"We weten dat Charleroi uit nooit eenvoudig is, maar we hadden over het algemeen zeker beter moeten doen", is de conclusie van Castro-Montes. Julien De Sart beschreef de partij als volgt: "Een soort tactisch gevecht tussen beide ploegen, die ook wat met hetzelfde systeem speelden. Er kwam veel druk vanuit het middenveld, wat het niet eenvoudig maakte om in ons spel te komen."

"We mogen dan wel de nul gehouden hebben, een puntje in onze situatie is niet genoeg", vindt De Sart. "Maar het was wel een terecht resultaat. Natuurlijk hadden we liever gewonnen. Nu hebben we twee thuismatchen achter elkaar en we zullen er alles aan doen om de punten thuis te houden."