Still en gevaarlijkste Charleroi-man analyseren gelijkspel tegen Gent en...: "Het was zeker penalty"

Edward Still zag zijn Charleroi 0-0 gelijkspelen tegen AA Gent. Een penaltyfase was nog zowat het gevaarlijkste wat de match te bieden, samen met de uithaal van Zaroury die Bolat aan het werk zetten. Still en Zaroury geven hun kijk op de partij.

"Het was belangrijk voor ons om na de laatste drie-vier laatste matchen onze agressiviteit terug te vinden", had trainer Still een duidelijke boodschap voor zijn spelers. "We hebben in de vorige matchen vastgesteld dat we dikwijls te ver van de tegenstander stonden. Dan is het moeilijk om impact te hebben op het spel. We hebben een correcte match afgewerkt."

Al was het in offensief opzicht pover. "We hadden wel gewenst om meer te creëren. Het is moeilijk om ruimtes te gaan benutten tegen een ploeg die laat staat. Dan moet je sneller handelen. Die finesse, dat vloeiende, ontbrak nog wat." Lof was er wel voor één speler in het bijzonder. "Nkuba moest meteen titluaris zijn na een maand afwezigheid en dat tegen een ploeg als Gent. Chapeau voor zijn prestatie."

Niet gescoord en dus niet helemaal tevreden

Het was echter Anass Zaroury die als enige Bolat ertoe dwong om zich te strekken bij een save. "Wie scoorde, ging winnen. Ze hebben ons opgewacht. Het doet in defensief opzicht goed om de nul te houden, maar je moet ook scoren. Als aanvaller kun je nooit echt tevreden zijn als je niet scoort, maar ik zat wel goed in de match."

Het bleef dus bij 0-0: geen doelpunten in deze match. "Je moet ook wat geluk hebben. Er is ook een penalty niet gefloten." Zaroury alludeert op een fase kort na rust waar hij bij betrokken was. De Sart landde na het wegtrappen van de bal op zijn voet. Het leek eerder ongelukkig en dus geen strafschop, maar Zaroury had er een andere kijk op. "Het was zeker penalty."