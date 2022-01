Vanhaezebrouck houdt in periode met pak afwezigen rekening met nog meer puntenverlies: "Leven met de realiteit"

In 2022 vooral veel realisme bij Hein Vanhaezebrouck. De coach van Gent moet veel afwezigen missen en dat heeft in de eerste twee matchen van het jaar tot puntenverlies geleid. Vanhaezebrouck sluit niet uit dat dat scenario zich herhaalt en tracht het hoofd koel te houden in deze lastige periode.

"Je weet dat je afwezigen hebt in deze periode door de Afrika Cup. Daar komen nu nog de Covid-afwezigen en een paar belangrijke geblesseerden bij. Die geblesseerden, dat zijn maar twee spelers, normaal moet je dat kunnen opvangen. Maar met de Africa Cup-gangers en de Covid-gevallen bij is dat veel voor ons", maakt Vanhaezebrouck de balans op van alle ontbrekende spelers.

AA Gent is wel niet het enige team die met deze problemen te maken krijgt. "Er zullen een paar gelukkige ploegen zijn die de maand januari met hun volledige kern afwerken. Ploegen als wij en Charleroi verliezen punten die we anders niet verloren hadden. Met alle respect ook voor de tegenstanders. Je moet leven met de realiteit. Dat is geen verwijt naar wie dan ook, maar dat is wel de realiteit."

Weinig keuze op bepaalde posities

Dat Gent mede door de afwezigen punten laat liggen, is wel geen goede zaak in de strijd voor de top vier. "Dat is nooit een goede zaak. We hebben tegen Kortrijk punten verloren, nu tegen Charleroi en tot het einde van de maand januari kan dat nog gebeuren. Als je volledig staat, sta je er een stuk sterker voor. Op bepaalde posities hebben we niet al te veel keuze. Leven met de realiteit", herhaalde Vanhaezebrouck nogmaals.