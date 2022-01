Het geluk van de kampioen? Vanzeir trapt Union in minuut 100 naar gevleide overwinning tegen Genk

Onwaarschijnlijk. Union leek vrede te moeten nemen met een punt, nadat Racing Genk in de tweede helft verdiend langszij kwam. Diep in blessuretijd werd de 2-1 van Undav nog afgekeurd, maar in minuut 100 was het wel raak: Vanzeir knalde een strafschop staalhard in doel.

Racing Genk eiste het balbezit op in een gesloten openingsfase, maar het was Undav die al vroeg in de partij Vandevoordt aan het werk zette. Bernd Storck had tactisch ingegrepen: rechtsachter Daniel Munoz kwam het centrum versterken in balbezit. Tot veel doelgevaar leidde dat evenwel niet. De Limburgers speelden niet onaardig, maar botsten in het laatste derde van het terrein op een sterk Union, dat niet toevallig over de minst gepasseerde defensie van de Jupiler Pro League beschikt. Bovendien geraakte man in vorm Junya Ito niet in zijn spel.

Voor de Brusselse defensie deelde Casper Nielsen de lakens uit. De Deen, die droomt van het WK, bekroonde zijn sterke wedstrijd met het openingsdoelpunt. Na een lang uitgesponnen aanval legde Nieuwkoop terug, vanop de rand van de zestien zocht en vond Nielsen de verste hoek: 1-0. Ei zo na werd het nog 2-0 voor de pauze, maar Sadick bracht redding met een ultieme sliding vlak voor de vrijstaande Vanzeir.

Gretige Trésor maakt indruk

Genk kwam met het nodige gif uit de kleedkamer. Mike Trésor kwam Carel Eiting aflossen en de creatieveling nam Genk meteen op sleeptouw met een goeie vrije trap en snedige actie. Op het uur was Trésor daar opnieuw. Moris was geklopt, maar kreeg assistentie van de paal op een pegel van Trésor. Union speculeerde maar wat graag op de counter. Vanzeir frommelde zich tussen twee verdedigers, maar vond Vandevoordt op zijn weg. Voor het overige sprongen Undav en co te slordig om met de geboden ruimte.

Invalbeurt Onuachu rendeert meteen

Storck gooide voor het laatste kwart van de wedstrijd met Paul Onuachu zijn laatste troefkaart op tafel. Met nog een kwartier voor tijd ging de Gouden Schoen gretig neer na een trekfout van Burgess. Onuachu nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Moris vanop elf meter de verkeerde kant uit: 1-1. Nauwelijks een minuut later kwam Onuachu enkele centimeters te kort om de tweede Genkse treffer tegen de touwen te schuiven.

Kampioenengeluk?

Diep in blessuretijd legde Undav de 2-1 tegen de touwen, maar het feestje ging niet door na voorafgaand buitenspel van Vanzeir. Nog was het niet voorbij in het Dudenpark. Undav werd door Sadick gehaakt in de zestien, Verboomen wees gedecideerd naar de stip. In minuut 100 (!) knalde Vanzeir de gevleide 2-1 staalhard tegen de touwen. Het geluk van de kampioen?