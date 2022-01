Ex-ref is duidelijk over penaltyfase in Union-Genk: "Ik vond dat geen penalty waard"

Een penaltyfase in de 100ste minuut en de winnende goal die daaruit voort vloeit... Uiteraard wordt dat zwaar onder de loep genomen, zeker als het over de competitieleider gaat. De strafschop voor Union wordt ook door ex-ref Tim Pots 'heel licht' genoemd.

“Jammer dat de match zo beslist werd, want ik vond dat geen penalty waard. Maar de VAR kon niet tussenkomen want het ging niet over een clear error. Fluit Verboomen niet, dan is er niets aan de hand – waar de meesten zich wel in konden vinden, denk ik", zegt Pots in HLN.

En hij had meerdere bedenkingen. "Vraag is ook of de duwfout binnen de zestien is gemaakt. Ik mag maar hopen dat de VAR dat goed heeft bekeken, want ik had de indruk dat het erbuiten was – al kon ik dat zelfs na tien keer kijken niet met zekerheid zeggen. Maar als Undavs teen de lijn raakte bij de duwfout, dan moest de bal wel op de stip. Maar nogmaals: ik vond die licht toegekend.”