🎥 Dé fase in minuut 98: hiervoor ging de bal op de stip in Union-KRC Genk, ook Radja Nainggolan laat van zich horen

Minuut 98 in Union-KRC Genk. Loïc Lapoussin krijgt dé kans om Union de zege te bezorgen, maar stuit op Vandevoordt. Dan volgt een fluitsignaal. Ref Nathan Verboomen wijst resoluut naar de stip, Dante Vanzeir bezorgt met de laatste trap van de wedstrijd de drie punten, Genk bleef verweesd achter.

Uit de beelden blijkt dat Verboomen de strafschop toekende omdat Mujaid Sadick Union-spits Deniz Undav van de sokken liep. Een heel discutabele beslissing, op een cruciaal moment. Niet alleen was het contact erg licht en onvrijwillig, maar het was ook niet duidelijk of de botsing wel degelijk in de grote rechthoek gebeurde.

😳 | R. Union St.-G. kreeg in de slotseconden nog een strafschop. 👀 #USGGNK pic.twitter.com/adtKJQ1bUe — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 23, 2022

Op sociale media barstte er meteen een hevige discussie los over het toekennen van deze strafschop. Ook Radja Nainggolan, die wellicht hoopte op puntenverlies van koploper Union, gaf op Twitter een reactie op deze strafschop.