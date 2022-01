Bernd Storck ziet Racing Genk puntenloos afdruipen bij Union: "Minstens één punt verdiend"

Genk leek tot minuut 98 op weg naar een billijke puntendeling in het Dudenpark. Toen wees Nathan Verboomen naar de stip en velde Dante Vanzeir het harde verdict voor zijn ex-club.

“Dit is een grote teleurstelling voor mij en voor mijn spelers. We speelden hier een erg goede tweede helft, al moet ik toegeven dat de eerste helft een heel ander verhaal was. We voetbalden te traag, met weinig beweging en er was te weinig verticaliteit in ons spel. Dat was na de pauze beter. We verdienden hier op zijn minst één punt”, aldus Bernd Storck.

Het waren de invallers die Genk op sleeptouw namen. Vooral de aan de rust ingevallen Mike Trésor nam de Limburgers bij de hand. “Mike is een ander type dan Carel, die toch wat vaker defensief denkt. Mike deed het erg goed. Hij schoot in zijn eentje meer op doel dan heel onze ploeg samen in de eerste helft. Hij had een grote impact. Hetzelfde geldt voor Paul (Onuachu, red.) overigens. Maar eigenlijk deed heel het team het goed in de tweede helft.”

Uiteindelijk leverde de goede tweede helft geen punten op. “We kwamen verdiend langszij via een strafschop. Of die terecht was? Dat is een ander verhaal. Bij de 2-1 verloren we veel te gemakkelijk de bal en konden zij een tegenaanval opzetten. Ik heb de beelden nog niet herbekeken, dus ik kan niet zeggen of het een strafschop was. Ach, het is ongelofelijk… Een enorme teleurstelling.”