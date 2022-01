Felice Mazzu kon eigen ogen niet geloven: "Deze groep is gek" & "Beter doen in de topwedstrijden dan in de heenronde"

Union leek vrede te moeten nemen met een punt tegen Racing Genk. Het zou wellicht ook een billijk resultaat zijn geweest, maar de troepen van Felice Mazzu rechtten de rug in de slotfase. De treffer van Undav werd nog afgekeurd, niet veel later viel er alsnog een appel uit de kast met de strafschop.

De wedstrijd analyseren kort na affluiten was nog niet aan Felice Mazzu besteed. De coach van Union wist met zijn vreugde geen blijf. "Analyseren? Dat kan ik het best doen aan de hand van deze zin: deze groep is helemaal gek. 99 procent van de ploegen die een voorsprong verspeelt tegen dit Genk zou achterover leunen om het punt te redden."

"Dat doet deze ploeg niet... Ze besloten om vol voor de zege te gaan. Eerst was er dat afgekeurd doelpunt. Daarna toonde de jongens de veerkracht om nog op zoek te gaan naar de winnende treffer. Hierdoor dwongen we die strafschopfase af. Een terechte strafschop? Dat kan ik niet zeggen, evenmin of hun strafschop terecht was", aldus Mazzu.

Union start zo voortvarend aan een loodzwaar vierluik. Donderdag staat de clash tegen Club Brugge op het programma, daarna volgen Anderlecht en Antwerp voor Union. "We moeten vertrouwen hebben na deze overwinning. Al was niet alles top vandaag. Zo vond ik dat we de tweede helft in offensief opzicht te weinig brachten. Nu is het tijd om goed te recupereren. Of Mitoma terugkeert tegen Club Brugge? Ik denk dat donderdag heel nipt zal worden. Ik vrees ervoor. Over de Champions' play-offs moeten we niet spreken. Deze groep leeft van wedstrijd naar wedstrijd, dus het heeft geen zin om dat soort doelen uit te spreken."

Beter doen dan heenronde

Al wil dit uiteraard niet zeggen dat Mazzu zijn groep niet triggert. Dat gaf de Trainer van het Jaar ook aan tijdens zijn persconferentie. "Ik zei mijn jongens dat we, als we aan België willen tonen dat we progressie hebben geboekt, beter moeten doen in de topwedstrijden dan in de heenronde. Toen pakten we vier op twaalf tegen Genk, Anderlecht, Club Brugge en Antwerp. Wel, als we in de volgende drie wedstrijden nog twee punten pakken, ben ik een tevreden coach."