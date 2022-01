Mike Trésor maakt indruk bij invalbeurt, maar blijft finaal met lege handen achter: "Zuur dat beloning ontbreekt"

Genk gaf niet thuis in de eerste helft in het Dudenpark. Na de pauze nam Racing Genk de wedstrijd stevig in handen. Dat was in grote mate te danken aan de ingevallen Mike Trésor, die het vuur aanwakkerde bij de Limburgers en Union meermaals tot wanhoop dreef.

De van Willem II overgekomen Trésor kreeg in Union 45 minuten om zich te tonen. De creatieve middenvelder liet zich meteen opmerken met enkele snedige acties en splijtende passes. Op het uur raakte Trésor de paal met een harde knal. Genk kwam verdiend langszij, maar zag het punt diep in blessuretijd nog wegglippen na een discutbale strafschop. "Union profiteerde bij die fase optimaal van balverlies op het middenveld bij ons. De scheids zei dat onze verdediger de looplijn van de spits afblokte. Zelf heb ik de fase niet gezien..." Mike Trésor was ondanks het resultaat tevreden met zijn persoonlijke prestatie. "In de eerste helft deden we niets met het vele balbezit. We creëerden geen enkele kans. De trainer droeg me op om tussen de linies te spelen, want dat is mijn kracht. Onze tweede helft was goed, het is alleen heel zuur dat de beloning opnieuw ontbreekt", besluit Trésor.