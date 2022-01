Dante Vanzeir bezorgt Union delirium tegen ex-club Racing Genk: "Er zal heel veel moeten gebeuren om POI nog weg te geven"

Wat een apotheose in Union-Racing Genk. Net als in de heenmatch leek Deniz Undav in blessuretijd voor de kentering te zorgen, maar dit keer ging het doelpunt niet door. In minuut 98 ging de bal op de stip na een vermeende overtreding van Sadick op diezelfde Undav: Vanzeir twijfelde niet.

Teddy Teuma, Deniz Undav, Dante Vanzeir: aan strafschopspecialisten geen gebrek bij Union. "We hanteren een beurtrol en vandaag was het mijn beurt", vertelde matchwinnaar Vanzeir meteen na afloop. "Of het dan in de eerste of in de laaste minuut is: ik neem dan mijn verantwoordelijkheid. Al was het deze keer wel alles of niets, want de scheidsrechter vertelde dat het de laatste trap van de wedstrijd zou worden. Op het einde zo'n doelpunt maken, is gewoonweg fantastisch."

Dante Vanzeir en co lopen weer wat verder weg van Club Brugge. De kloof bedraagt intussen negen punten. "We kijken vooral naar onszelf. Voor ons is het sowieso al een geslaagd seizoen. Nu twee weken met fantastische matchen. Dit zijn de matchen waarvoor je het doet en daar willen we vooral ook veel plezier in maken. We zien wel wat het wordt."

Intussen lijken de Champions' Play-offs een zekerheid voor Union. Het nummer vijf in de stand, AA Gent, volgt al op zeventien punten achterstand. "Er zal al heel wat moeten gebeuren om dit weg te geven. POI moeten we kunnen halen, dat is op dit moment een gezonde ambitie. De titel? Als het mogelijk is, zullen we dat doen. Het is zeker geen must, maar iedereen is ambitieus."