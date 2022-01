Racing Genk kan goede deal doen door Dante Vanzeir terug te halen

Racing Genk liet Dante Vanzeir in de zomer van 2020 vertrekken naar Union SG, maar zal dat al beklaagd hebben. Al zal het hoe dan ook verdienen aan een transfer...

Dante Vanzeir ontpopte zich de voorbije twee jaren tot een absolute topspeler. Eerst in 1B, daarna ook in de Jupiler Pro League.

Een terugkeer naar Racing Genk houdt Vanzeir zeker mogelijk. "Genk is geen afgesloten hoofdstuk. Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Terugkeren via de grote poort? Waarom niet? Ik heb nooit een wrang gevoel gehad tegenover Genk", zei Vanzeir aan TV Limburg.

Ondertussen is Vanzeir ook al Rode Duivel. Het leuke voor Racing Genk is dat ze een doorverkoopclausule in het contract lieten opnemen, waardoor ze de transfersom zelf wat naar beneden kunnen halen.