Raman heel zeker: "Uiteraard is het penalty! Er werd voor minder gefloten dit weekend"

Heel Anderlecht maakte veel misbaar nadat Benito Raman door Thibault Peyre werd neergehaald bij een counter. Ref Jan Boterberg zag er geen graten in en liet doorspelen. Maar Raman was achteraf nog steeds overtuigd van zijn gelijk.

"Ik heb net de beelden nog eens bekeken en het is meer penalty dan sommige andere strafschoppen die deze week gefloten zijn", aldus de aanvaller. "Iedereen die mij kent, weet dat ik niet vaak val en dat ik liefst doorspeel. Ik ga er niet over liegen nu."

"Of ik verbaasd was dat de VAR niet tussen kwam? Uiteraard, maar mij is verteld dat de VAR het gecheckt heeft. Ik zal dat dan maar geloven zeker?"

Zijn coach gaf hem duidelijk gelijk. Het leverde Kompany zelfs geel op. "Dat was omdat ik een flesje weggooide. Ik mag zo niet reageren, maar ja... Dat was mijn emotie op dat moment. Nee, ik was het er niet mee eens. Als ik de beelden nog eens heb bekeken, ga ik waarschijnlijk nog een andere mening dan de ref hebben.

Raman mocht deze week wel starten, terwijl vorig weekend nog de voorkeur aan Amuzu werd gegeven. "Ik denk dat ik de laatste weken getoond heb dat ik aan de aftrap kan staan. Vorige week speelden er nog andere zaken, maar dat is de beslissing van de coach. Als ik inval, heb ik mijn aandeel en als ik start, heb ik mijn aandeel. En met alle respect: ik speel ook niet bij een ploeg uit de onderste regionen hé. Bij Anderlecht kan je zelfs als je uit het buitenland komt op de bank zitten."