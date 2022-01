Autoriteir, leider en onverzettelijk: Hoedt is sterk gegroeid in zijn rol bij Anderlecht

Anderlecht zocht een leider en heeft die nu ook gevonden. Wesley Hoedt zaaide twijfel bij de volgers en fans in het begin van het seizoen, maar is nu toch al enige tijd uitgegroeid tot de sterkhouder waarvoor hij gehaald werd.

Anderlecht liet deze zomer Matt Miazga vertrekken zonder al te veel moeite te doen om hem te houden. Intussen hadden ze immers al een akkoord met Hoedt, die bij Lazio niet al te veel meer speelde en bij Southampton ook op geen kansen meer hoefde te rekenen. Vincent Kompany zag in hem meer dan enkel een goeie centrale verdediger, maar ook een persoonlijkheid en leider op het veld.

Begin dit seizoen leek Hoedt die hoge verwachtingen niet te kunnen inlossen. Een paar foute ingrepen en een verdediging die op wankele poten stond, lieten velen al besluiten dat hij dan toch niet het profiel had om Anderlecht beter te maken.

Maar de Nederlander heeft de voorbije weken iedereen zijn ongelijk bewezen. Tegen KV Mechelen was hij voor ons de 'man van de match'. Hij was autoritair in elke tussenkomst, strooide met precieze lange ballen richting de aanvallers en was onwrikbaar in de duels. Hoedt heeft zijn niveau stelselmatig omhoog getrokken en Anderlecht profiteert daarvan.

Magallan als kompaan

Om hem wat meer vrijheid te geven om ook de opbouw te verzorgen, zette Kompany de Argentijn Magallan naast hem. Niet meteen de meest verfijnde voetballer, maar wel een krijger die zich laat gelden in de duels. Van hem moeten geen crosses of dieptepasses verwacht worden, maar wel dat hij Hoedt rugdekking geeft als die zich met de opbouw van achteruit bezig houdt.

Hoedt miste dit seizoen nog geen minuut, wat eigenlijk al straf is voor een verdediger. Na 23 matchen staat hij nog steeds op vier gele kaarten. In 30 matchen over alle competities speelde hij alles, goed voor 2.730 minuten. De 27-jarige is nu echt de steunpilaar die ook de volgende drie seizoenen voor stabiliteit moet zorgen bij paars-wit.