Murillo vertrekt maandag, maar pakt nog heel 'slimme' gele kaart tegen KV Mechelen: "Ja, het was expres"

Amir Murillo vertrekt morgen naar de nationale ploeg van Panama om zijn internationale taken af te werken. Hij speelt straks drie WK-kwalificatiematchen. En hij deed het slim, want hij stond op vier kaarten voor de match tegen Mechelen.

In het slot van de partij kreeg hij geel onder de neus geduwd voor tijdrekken bij een inworp. Dat is dus zijn vijfde gele kaart en hij is geschorst tegen Cercle Brugge. Slim gedaan, want die match ging hij dus sowieso niet spelen. "Ja, ik pakte ze expres", gaf hij achteraf toe. "Het is moeilijk voor mij, want ik wil hier alles spelen. Maar ik wil ook op het WK spelen en we staan er heel goed voor met Panama. De komende interlandperiode is dan ook heel belangrijk voor mij."

Ook Kristoffer Olsson is er zeker bij in de topper tegen Union van zondag. De Zweed pakte ook zijn vijfde gele kaart, eveneens voor tijdrekken. We durven vermoeden dat er enige opzet met de twee kaarten gemoeid was.