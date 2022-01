KV Mechelen maakte aanvallend heel weinig klaar: "We misten creativiteit"

KV Mechelen speelde eigenlijk geen onaardige match tegen Anderlecht, maar was aanvallend wel heel onmondig. En het kon rekenen op een goeie Yannick Thoelen, die de Mechelaars in de match hield.

Nochtans was het ergens een verrassing dat Thoelen in doel stond, want Coucke was ook weer hersteld van zijn coronabesmetting. Maar Gäetan heeft corona gehad en heeft slechts twee dagen kunnen meetrainen", legde Thoelen uit. "Meer moet je daar niet achter zoeken. Dat ik tevreden mag zijn over mijn match? Ja, best wel. Jammer dat het niets oplevert. Bij de goal schamp ik de bal nog en dan hoop je dat het niet binnen gaat."

Vooraan konden zijn ploegmaats dan weer het verschil niet maken. "We hadden heel veel balbezit, maar te weinig kansen", gaf nieuwkomer Dries Wouters toe. "We deden er te weinig mee. We misten misschien wel wat creativiteit. We moeten vooruit kijken, want we spelen al bij al zeker geen slechte wedstrijd", aldus de middenvelder.

"In de laatste 20-25 meter was het te weinig", trad Thoelen hem bij. "We waren niet dreigend genoeg. Maar het was ook al een tijdje geleden dat we nog een match speelden. Bepaalde automatismen zijn wat weggevallen, maar dat komt wel terug."