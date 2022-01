Jens Cools kritisch: "Het is een regelrechte aanslag op je lichaam"

KAS Eupen haalde nog eens een puntje, op bezoek bij KV Kortrijk. En dat na toch wel lastige weken voor de Oostkantonners.

Na een 0 op 12 kon Eupen in Kortrijk nog eens een puntje pakken. "Een puntje buitenshuis is altijd goed", aldus Jens Cools na de wedstrijd bij Eleven Sports.

Aanslag

"We zijn rechtgebleven, maar het was niet makkelijk. We konden maar één keer trainen de voorbije tien dagen."

Cools zelf was een van de vele spelers die terugkwam na een covidbesmetting: "Goed is het niet om meteen te moeten spelen. Ik kan u zeggen dat het een regelrechte aanslag op uw lichaam is."