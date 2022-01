Schreuder zit met zorgen achterin bij Club Brugge: "We weten dat tegenstander daarop loert"

Club Brugge is er niet in geslaagd om te winnen op het veld van Standard, ondanks 67% balbezit. Achteraf was Schreuder toch tevreden met het spel van zijn ploeg, al zit hij toch met zorgen.

Een 2-2 gelijkspel op Sclessin, het publiek heeft wat gemist. Dat beseft de trainer van Club Brugge ook: "We hebben een geweldige wedstrijd gezien, jammer dat er geen publiek bij was want daarvoor speel je uiteindelijk ook voetbal. We hadden meer moeten scoren, al zag Standard er verdedigend sterk uit", klinkt het.

Maar toch lijkt de Nederlandse trainer zijn voorlinie niets te verwijten. "Als je twee goals maakt in een utiwedstrijd, op Standard, moet dat volstaan om te winnen. Er is voorin geweldig werk geleverd: Dost met twee doelpunten, Charles was gevaarlijk, Vanaken zocht de ruimte, Mata voor de overlap..."

"De focus moet nu naar de verdediging gaan, want we weden dat de tegenstander daarop loert. Die eerste tegengoal kan eens gebeuren. Maar bij de 2-1 mag de bal daar nooit gegeven worden in de rug van de defensie, dat heeft te maken met scherpte bij onze spelers", is Schreuder scherp.

© photonews

Hij pikt er later op de persconferentie ook nog een speler apart uit, Stanley Nsoki: "Hij kwam veel te vaak naar binnen om te verdedigen. Er lag veel ruimte op die linkerflank maar hebben dat besproken dat we hun 4 aanvallende spelers konden opvangen man tegen man, maar dan moet Nsoki niet zo ver naar binnen komen, daar komt ook het tegendoelpunt uit", analyseert Schreuder.