Buchanan geeft eerste assist en krijgt lof maar ontbreekt wel in topper en in halve finales van de beker

Tajon Buchanan heeft zijn start bij Club Brugge niet gemist. Lof is er voor zijn kwaliteiten, een eerste assist kreeg hij ook al achter zijn naam in de uitwedstrijd tegen Standard. Buchanan zit dus in de goede flow... maar is er in de volgende matchen van blauw-zwart niet bij.

Tajon Buchanan heeft zijn eerste twee wedstrijden voor Club Brugge achter de rug en heeft zijn rekening met statistieken dus geopend. Na een mooie combinatie bij de Bruggelingen op Sclessin bediende Buchanan Dost, die de 2-2 maar voor het binnentikken had. Dat zou ook de eindstand zijn, zo is Buchanan voor het eerst echt bepalend voor Club. Het leverde hem na afloop van de wedstrijd overigens mooie woorden op van Clinton Mata. "Buchanan is een speler met veel techniek en hij kan het verschil maken op elk moment", is de mening van de rechtsachter van Club Brugge. Dat zal het nu wel even zonder zijn nieuwe aanwinst moeten doen. Drie WK-kwalificatiematchen Buchanan is geselecteerd voor de Canadese nationale ploeg, dat het in de WK-kwalificaties opneemt tegen Honduras (28 januari), de VS (30 januari) en El Salvador (3 februari). Dat betekent dat hij er dus niet bij is wanneer Club komende donderdag leider Union ontvangt. Ook de verplaatsing naar Kortrijk en de halve finales van de beker tegen Gent mist Buchanan. De terugmatch komt wellicht nog net te vroeg.