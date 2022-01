Noa Lang mikt hoog met transferwens: Premier League-club die eerder interesse toonde in de wachtkamer

Een transfer voor Noa Lang aan het einde van dit seizoen is vrij waarschijnlijk. De Premier League bijvoorbeeld zou een prachtige competitie zijn voor de Nederlander om in terecht te kunnen. Lang wil echter niet zomaar een transfer maken.

In de vorige transferperiode, aan het begin van het huidige seizoen, toonde Leeds United erg veel belangstelling in Noa Lang. De betrokken partijen geraakten er toen niet helemaal uit. De kans dat Lang alsnog naar Leeds trekt, is zeker niet groter geworden.

Leeds United is de huidige nummer 15 uit de Premier League. Als Lang Club Brugge verlaat, moet dat voor een wel heel aantrekkelijke ploeg uit het buitenland zijn. Volgens De Standaard heeft Lang Leeds alvast 'in de wachtkamer' gezet.

'Van het niveau van Arsenal'

Een overstap naar Elland Road lijkt dus niet meteen meer in de maak. Volgens een bron uit de entourage van Lang moet zijn volgende ploeg een club van minimum het niveau van Arsenal worden. Onlangs geraakte bekend dat ook de scouts van Liverpool de voormalige Ajax-speler op de voet volgen.