Goaltjesdief Bas Dost fleurt weer helemaal op onder systeem-Schreuder

Het begint zo stilaan een gewoonte te worden: Bas Dost speelt en Bas Dost scoort.

De voorbije 7 wedstrijden waarin Bas Dost aan de basis stond, scoorde hij ook. Een indrukwekkende statistiek van de grote Nederlander. Die enkel tegen Union op de tweede speeldag droog bleef, maar toen wel bij de rust al gewisseld werd door Philippe Clement.

Op het veld van Standard koos Schreuder in zijn tweede duel bij Club Brugge er opnieuw voor om zijn landgenoot in de spits te droppen en de Nederlander bedankte hem andermaal met twee doelpunten.

Na zijn doelpunt en basisplaats tegen STVV zei Dost het al tegen de verzamelde pers dat Schreuder van hem andere dingen verwacht dan Clement. "Ik mag van hem onzichtbaar zijn in een wedstrijd om dan gevaarlijk te kunnen zijn, dat vind ik zelf ook heerlijk", klonk het toen.

Tegen Standard was het helemaal niet anders. Toen we tijdens de wedstrijd de social media-kanalen afschuimden, konnen we niet om de Dost-kritiek heen. Een paar minuten later had Dost al een eerste keer gescoord.

In helft twee kwam Club Brugge opnieuw op achterstand maar de bezoekers voetbalden een heerlijke cmbinatie bij elkaar om de 2-2 op het bord te zetten. De assist was van Buchanan, de fraaie pass van De Ketelaere maar het was niet toevallig Bas Dost die op de juiste plaats stond om te scoren. Een echte goaltjesdief die je, ondanks zijn 'onzichtbaarheid' nooit uit het oog verloren mag worden in de 16.