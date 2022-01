Luka Elsner : "Met onze eigen middelen hebben we Club Brugge een aardige partij gegeven"

Ondanks dat Standard tweemaal op voorsprong kwam tegen Club Brugge, zat een overwinning er niet in voor de Rouches die met een puntje tevreden moesten zijn.

Standard-trainer Luka Elsner zette vooral een sterk defensief blok tussen de lijnen tegen Club Brugge. Ondanks 33% balbezit lukte het de Rouches ook tweemaal om op voorsprong te komen, veelal dankzij een snelle omschakeling. Dost maakte telkens gelijk.

"Met onze eigen middelen hebben we Club Brugge een aardige partij gegeven. Het is altijd lastig om te spelen tegen een ploeg die zoveel kwaliteiten heeft, dat zagen we al na hun afgekeurde doelpunt. Verder stond onze verdediging goed, zeker in de tweede helft. Vanop onze rechterflank zijn we er meermaals in geslaagd om Brugge uit balans te krijgen. Tussen Lang en Nsoki was er plaats voor Dönnum terwijl ons blok zeer compact bleef. Op het einde konden we zelfs nog scoren", analyseert Luka Elsner op de persconferentie achteraf.

© photonews

© photonews

"Er is een evolutie te zien in vergelijking met de match tegen Anderlecht. We slaagden er nu meer in om gevaarlijk te zijn doorheen de wedstrijd, de versterkingen van deze winter zijn meteen belangrijk met hun doelpunten. Daar kan de groep zich aan optrekken, het beloont ook hun onbaatzuchtige werk dat ze leveren. Als we deze efficiëntie kunnen blijven tonen, zullen we nog veel punten pakken", besluit de coach van de Rouches.