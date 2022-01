Vormer en Dost beseffen waar het fout loopt, maar roepen zelfde excuus in: "Vergeet dat ook niet"

Onder Philippe Clement was het bijna gedaan met de Nederlandse entente bij Club Brugge, maar met een Nederlandse trainer hebben Dost en Vormer opnieuw een plaats gekregen in de basis bij blauw-zwart, niet geheel onterecht.

Vorige week tegen STVV was Ruud Vormer meteen man van de match bij Club Brugge, deze keer was Bas Dost goed voor twee doelpuinten tegen Standard. Toch was het niet genoeg voor een overwinning in Sclessin.

"Het kon vandaag nog mislopen op het einde", beseft Ruud Vormer. "Maar we hadden het betere spel, hebben goed gespeeld en veel kansen gecreëerd. Nu moeten die kansen nog binnengaan en dan zouden we hier gewoon winnen", klinkt het bij de kapitein van Club Brugge.

© photonews

Online was er wal wat kritiek op het spel onder Schreuder, namelijk dat het allemaal wat te traag zou gaan. "Misschien zijn we wel wat té relaxed aan de bal", geeft Vormer toe. "Maar je ziet wel hoe we moeten voetballen en dan kunnen we iedereen pijn doen. Maar dat zal nog wel komen, we spelen nu drie weken onder de nieuwe coach en dat heeft tijd nodig."

Hetzelfde verhaal bij Bas Dost, die ook vindt dat er nog meer tijd nodig is. "Tijd die er niet is aangezien we in het midden van het seizoen zitten. Maar vergeet niet dat we drie weken geleden een nieuwe trainer kregen en alles dan anders is, een ploeg heeft na zo'n omschakeling tijd nodig."

"Maar de eerste wedstrijd winnen we met 2-0 en op het veld van Standard spelen 2-2, een wedstrijd die we hadden kunnen winnen, dat is heel goed. We zijn nu nog bezig met het spel te zetten naar hoe de trainer het wil."

Het afsluitende woord is voor Vormer, die net als Bas Dost gelooft dat Club Brugge snel meer punten zal pakken. "Je ziet hoe we moeten voetballen en aan de bal tonen we ook dat we dat goed kunnen. We kunnen en zullen iedereen pijn doen met ons voetbal, alleen moeten we achterin dan nog meer oppassen met counters, zoals vandaag. Dan word je koud gepakt en moet je achter de feiten aan", besluit Vormer.