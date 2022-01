Mild schorsingsvoorstel voor Club-verdediger Jack Hendry na rode kaart tegen Standard

In de slotfase van de wedstrijd Standard-Club Brugge kreeg Club-verdediger Jack Hendry een rode kaart na een stevige ingreep op Mehdi Carcela. Een dag later maakte het Disciplinair Comité van de KBVB zijn schorsingsvoorstel bekend.

Na een ziekenhuisbal van Brandon Mechele raakte Jack Hendry de doorgebroken Mehdi Carcela vol op de enkel. De rode kaart van Jonathan Lardot was een logisch verdict.

Maandag maakte het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond bekend dat een schorsing van één wedstrijd + één wedstrijd voorwaardelijk. Naar alle waarschijnlijkheid gaat Club Brugge niet in beroep tegen dit milde voorstel.

In dat geval mist Jack Hendry enkel de topper van donderdag tegen Union. Zondag in het West-Vlaams onderonsje tegen KV Kortrijk is de Schot wel opnieuw beschikbaar.