🎥 Club Brugge gaat kopje onder tegen Standard na vroege rode kaart van Tzolis in de tweede helft

Club Brugge heeft opnieuw met punten gemorst in de Belgische competitie na een Europese glansprestatie. Blauw-zwart kwam op voorsprong tegen Standard, maar ging na een rode kaart van Tzolis nog kopje onder.

Na de historische kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League moest Club Brugge zich opnieuw focussen op de Belgische competitie. De Rouches zaten niet in topvorm met slechts één op negen in de laatste drie wedstrijden.

Nicky Hayen vertrouwde opnieuw op zijn vaste basiself, maar al na vijf minuten was de schouder van Talbi opnieuw uit de kom. Hij kon wel verder, dat was niet het geval voor Onyedika. Hij speelde al met een stevig ingepakt been en moest na zo'n twintig minuten naar de kant.

Net daarvoor moest Standard-doelman Bazunu een eerste keer tussenkomen op een schot van Talbi. Casper Nielsen, de vervanger van Onyedika, zorgde na een halfuur voor de enige grote kans voor de rust. De Deen knalde van net buiten de zestien op de lat.

๐Ÿš€ | Casper Nielsen had geen opwarming nodig om gevaarlijk te zijn! ๐Ÿฅต๐Ÿ’จ #CLUSTA pic.twitter.com/iZVzqirU7R — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

Standard, dat voor de rust amper 32% balbezit had, kon enkele keren dreigen met Zeqiri maar de bal binnen het kader krijgen lukte in de eerste 45 minuten niet voor de Rouches. Na vijf minuten in de tweede helft werd er wel gescoord in Jan Breydel, maar wel door blauw-zwart.

Jutgla stond op de goede plaats in de zestien om een voorzet van De Cuyper binnen te koppen. Het moeilijkste leek gedaan voor Club tot Tzolis na tien minuten zijn tweede gele kaart pakte. In de eerste helft kreeg hij geel voor een schwalbe, nu voor een fout op Fossey.

๐ŸŸจ² | Club Brugge moet nog bijna 40 minuten met ๐Ÿ”Ÿ verder. ๐Ÿคท‍โ™‚๏ธ๐Ÿ‘€ #CLUSTA pic.twitter.com/U2lummgWKw — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

Het veranderde het spelbeeld, Standard drukte nu Club achteruit. In de 65ste minuut was het prijs. Wel vanop de stip na hands van Ordonez, Zeqiri trapte buiten het bereik van Mignolet binnen. Standard stond op gelijke hoogte en nog altijd met een man meer.

Vijf minuten voor tijd was het prijs voor de Rouches. Ayensa kwam in de zestien goed voor Ordonez en trapte de voorzet van Fossey hoog in het doel voorbij Mignolet. Club kwam nog dicht bij de gelijkmaker met Skoras en Vermant, maar scoren lukte niet meer voor blauw-zwart.

De Rouches gaven de zege niet meer uit handen, de eerste op Jan Breydel sinds 2013. Dankzij de eerste zege in februari komt Standard KAA Gent opnieuw onder druk door op twee punten te komen. Club Brugge kan Racing Genk, dat thuis speelt tegen Gent, zien uitlopen tot elf punten.