Nicky Hayen is bijzonder helder over de rode kaart van Tzolis en scheidsrechter Visser

Tegen Standard moest Club Brugge met tien verder in het begin van de tweede helft na een tweede gele kaart van Christos Tzolis. Volgens Nicky Hayen had het nooit zover mogen komen.

Iets voor het uur zag het er allemaal goed uit voor Club Brugge. Het kwam op voorsprong tegen Standard na een goal van Jutgla, waardoor de Rouches moesten komen. Maar kort daarna pakte Tzolis een tweede gele kaart.

In de eerste helft kreeg Tzolis geel na een contact met Lazare in de zestien, in de tweede helft landde Tzolis met zijn studs op de enkel van Fossey. Nicky Hayen was nadien duidelijk over de rode kaart van Tzolis.

"Die tweede gele kaart was terecht, de eerste niet. Als je zegt dat het een schwalbe is, dan mag er geen contact zijn. Maar er is wel contact, dan is het fifty-fifty of het een penalty is of niet. Misschien is het te licht, maar geel is het zeker niet."

"Als Tzolis die eerste gele kaart niet had gekregen, dan kon hij gewoon verder spelen. Nu krijgt hij die tweede gele kaart wel, wat voor ons een heel hard verdict is. Het was een kantelmoment en dat was heel duidelijk."

Hayen over scheidsrechter Visser

Er was blij blauw-zwart frustratie over heel wat beslissingen van scheidsrechter Visser. "Die moet je zo snel mogelijk achter je proberen te laten", zei Hayen. "Maar er waren heel veel fases vandaag waar je iets over kan zeggen."

"Op het eind wordt Vanaken nog aan zijn trui getrokken en heel het stadion ziet dat, behalve de vier scheidsrechters. Er zijn te veel momentjes die in ons nadeel waren en dat zorgt voor frustratie. We wilden het tempo optrekken, maar het spel heeft zo vaak stil gelegen dat we daar niet toe zijn gekomen."

"We zijn niet meer met beelden naar de ref gegaan, dat heeft toch geen zin. Over het rood van Tzolis was ik duidelijk, die penalty kon je ook fluiten. Maar andere dingen hebben wel invloed gehad op het spel die niet nodig waren."