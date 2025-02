Verhaeghe en Vanaken geven scheidsrechter Visser veeg uit de pan, ook De Cuyper en Mignolet zijn streng

Scheidsrechter Lawrence Visser was de gebeten hond bij Club Brugge na de wedstrijd tegen Standard. Kapitein Hans Vanaken hield zich niet in, Maxim De Cuyper en Simon Mignolet deelden hetzelfde gevoel.

Voorzitter Bart Verhaeghe stond scheidsrechter Lawrence Visser op te wachten toen die de catacomben van Jan Breydel indook. "Ga je mij ook een kaart geven?", sneerde Verhaeghe. "Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet niet zo onnozel doen."

Ook kapitein Hans Vanaken was scherp voor Visser. "Het is een beetje lachwekkend hoe alles verliep vanmiddag. De kaarten die vielen, hij heeft een beetje de wedstrijd kapotgefloten. Over de wedstrijd valt weinig te zeggen...", stelde Vanaken.

De Cuyper en Mignolet boos op scheidsrechter Visser

Maxim De Cuyper deelde hetzelfde gevoel als Vanaken. "Hopelijk worden er conclusies getrokken uit deze wedstrijd. Door ons, maar ook door Standard én de scheidsrechters. Natuurlijk is dit frustrerend. "Ik heb de ref een hand gegeven, zoals ik dat na elke wedstrijd doe. Niets meer."

Simon Mignolet gaf ook zijn mening. De handsbal van Ordonez vond Mignolet moeilijk om over te oordelen, net als over de schwalbe en gele kaart van Tzolis. "Maar ik vind wel dat deze wedstrijd niet op deze manier geleid moest worden. Dat was niet nodig."

Ook coach Nicky Hayen was op zijn persconferentie al duidelijk over de rode kaart van Tzolis en scheidsrechter Visser. Afwachten of het Referee Department nog van zich zal laten horen over deze wedstrijd.