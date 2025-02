Analist komt met opvallende reactie op woede-uitbarsting van Club-voorzitter Verhaeghe richting scheidsrechter Visser

Bij Club Brugge waren ze absoluut niet over scheidsrechter Lawrence Visser te spreken, nadat ze een 1-0 voorsprong helemaal uit handen gaven tegen Standard. Voorzitter Bart Verhaeghe deed er zelfs nog een schepje bovenop.

De Club-voorzitter ging Visser na de wedstrijd opzoeken in de catacomben. "Ga je mij ook een gele kaart geven?", klonk het. Dit voor hij Visser vertelde dat hij een verschrikkelijke wedstrijd floot.

Geen ideale situatie. Analist Jacky Mathijssen vond het in ieder geval een correcte reactie van Verhaeghe. "Ik kan de reactie van Bart Verhaeghe perfect begrijpen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Die eerste gele kaart voor Tzolis was gewoon dom van Visser. Als hij daar een beetje kalm was gebleven in plaats van impulsief geel te trekken, had hij zichzelf veel problemen kunnen besparen."

"Persoonlijk vind ik ook niet dat Verhaeghe iets verkeerds heeft gezegd", gaat hij verder. "Ik vind het zelfs beter om een scheidsrechter persoonlijk aan te spreken dan achteraf je beklag te doen via de pers", besluit Mathijssen.

Club verloor de wedstrijd tegen Standard uiteindelijk met 1-2. Zeqiri zette een strafschop om na hands van Ordonez, terwijl Ayensa later nog het winnende doelpunt maakte.