OHL flikt het nu ook op de Bosuil en redt in de 90+6e minuut een punt!

OH Leuven is erin geslaagd om een onverhoopt punt uit de brand te slepen op het veld van Antwerp. De thuisploeg leek lang op zoek naar een 2-1 overwinning maar Banzuzi maakte in de blessuretijd de gelijkmaker.

Heel wat nieuwe namen aan de aftrap

Bij Antwerp koos De Roeck ervoor om met een fitte kern jongens die er voor Nieuwjaar al waren aan de aftrap te laten verschijnen. Zo kwamen Praet, Riedewald en Odoi in de ploeg voor Bayo, Benitez en Renders. Ook Coleman voerde heel wat vervangingen door in zijn basiself. Maar liefst 4 spelers werden vervangen in vergelijking met de 3-2 overwinning tegen Dender vorige week.

Magere eerste helft

De partij begon beloftevol met een pijlsnelle counter voor OH Leuven na een slecht uitgespeelde korte hoekschop voor Antwerp maar Verlinden verkwanselde de opportuniteit door de bal te ver voor zich uit te tikken. Niet veel later dwong Doumbia met een schot Leysen tot een parade waardoor we vertrokken leken voor een boeiende partij.

Maar wat volgde was niet bepaald een vervolg van die beginfase. Antwerp was de betere ploeg maar kon niet gevaarlijk zijn in de 16 van de bezoekers. Wat verre schoten van Chery, Janssen en Alderweireld waren geen bedreiging voor Leysen. Aan de andere kant kreeg Antwerp bijna het deksel op de neus op slag van rust. Banzuzi veroverde de bal bij Doumbia om oog in oog met Lammens te komen maar hij trapte een metertje naast.

Odoi breekt de ban

Geen tweede helft zoals de eerste, dat was de wens van de supporters bij rust en hun wensen werden gehoord op het veld. Want na amper één minuut spelen in de tweede helft had Odoi al gescoord. Janssen kon in eerste instantie de lage voorzet van Kerk niet richting doel deviëren maar Odoi stond helemaal vrij aan de tweede paal om de bal in het lege doel te duwen.

Lammens kan niet alles pakken

Leuven moest naar voor trekken en deed dat dan ook. Eerst met Thibaud Verlinden die zich een eerste keer liet opmerken met zijn kenmerkende actie naar binnen om dan uit te halen maar Lammens liet zich niet verrassen in zijn korte hoek.

Enkele minuten later zette Zeefuik de turbo aan en dook hij de 16 in om uit te halen, ook hij werd afgestopt door de Antwerp-goalie. Maar ditmaal leverde de corner wel iets op. Pletinckx kwam goed ingelopen en kopte de bal overhoeks in de verste hoek, Lammens aan de grond genageld.

Maar het duurde niet lang tot Antwerp de orde opnieuw hersteld had op de grasmat. In eerste instantie leverde de corner van Praet niets op maar hij kreeg de bal wel terug. De voorzet voor Janssen was goed, de kopbal van Janssen nog beter. Ook hij koos de hoek er perfect uit om de doelman te verschalken.

Chery kwam nog het dichtstbij een verdubbeling van de voorsprong maar stuitte op een voetveeg van Lammens waardoor het voor Antwerp, ookal kwam Leuven niet tot grote kansen, toch nooit een veilige voorsprong was.

OHL net als vorige week

Vorig week tegen Dender ging OH Leuven in het absolute slot nog op en over Dender en met de 6 minuten blessuretijd op de Bosuil wisten de bezoekers ook wel wat doen. Een scherp aangesneden voorzet leek botste aan iedereen voorbij en spatte uiteen op de paal maar de bal belandde voor de voeten van Banzuzi die niet twijfelde en de bal snoeihard tegen de touwen trapte.

Antwerp pakt zo geen 3 punten maar blijft met 1 punt ter plaatste trappelen op plek 5. Uit de top 6 vallen wordt nog lastig voor de Great Old maar met drie punten was dat quasi onmogelijk geweest. Door de 4 gewonnen punten in de blessuretijd de voorbije twee wedstrijden staat OHL niet in de relegation play offs maar wel 3 punten boven de streep.