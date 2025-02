De Roeck is scherp voor zijn spelers na laat gelijkspel tegen OH Leuven: "Dat mag niet gebeuren op dit niveau"

Antwerp leek voor de eerste keer sinds oktober nog eens 6 op 6 te pakken in de competitie maar de blessuretijd besliste daar anders over. Banzuzi bezorgde OH Leuven in de 96e minuut de gelijkmaker.

2 Punten verloren

"Teleurstelling", dat is het logische gevoel dat overheerste bij Antwerp-trainer Jonas De Roeck na het 2-2 gelijkspel tegen OH Leuven. "We verliezen vandaag gewoon 2 punten want we verdienden te winnen", gaat hij verder.

Na een lastige eerste helft nam Antwerp in de tweede helft tweemaal afstand van OH Leuven. "Maar de wedstrijd hadden we de hele partij onder controle", pikt De Roeck in. "In de eerste helft lag het tempo niet hoog genoeg en waren we niet scherp genoeg in het laatste derde."

Gaspedaal induwen

"Maar", vult hij aan ", in de tweede helft startten we veel beter met een hogere intensiteit. Het is enkel zaak om als je 1-0 voor komt, het gaspedaal dieper in te duwen en alert te blijven. We laten OH Leuven onnodig gevaarlijk worden waardoor ze kunnen scoren. Gelukkig reageerden we wel goed met de 2-1 maar dan nog..."

Want de laatste weken zit het venijn bij een wedstrijd van OH Leuven in de staart. Vorige week pakten ze zo nog drie punten tegen Dender. "We moesten de wedstrijd daar beter controleren en de kansen voor de 3-1 afmaken. Want zo lang het verschil één doelpunt blijft, weet je dat er altijd iets kan gebeuren."

"En dat mag niet gebeuren op dit niveau. De concentratie mag je nooit laten zakken tijdens de wedstrijd. Uit zo'n situaties moet je leren en als je dat kan, word je stabieler als ploeg.. Als je bovenaan wilt meedraaien voor die top 3, moeten die momenten eruit", is hij streng.

Play off 1 moet nog even wachten

Mits een overwinning was Antwerp na dit weekend wellicht zeker geweest van play off 1, nu is het drie speeldagen voor het einde nog altijd niet officieel. De kloof op Standard is er wel, maar de Rouches kunnen nog altijd verrassen. "Daarom is het zo zuur. Als je vandaag de drie punten thuis houdt, is dat eerste doel play off 1 halen, heel dichtbij geweest", besluit de trainer van Antwerp.