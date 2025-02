Wat een domper in het degradatiemoeras: KV Kortrijk laat zich kaas van het brood stelen door heel bleek Cercle Brugge

KV Kortrijk heeft alweer géén levensbelangrijke driepunter mogen bijschrijven. In eigen huis wisten ze Cercle Brugge niet te kloppen, al hadden ze dat altijd moeten doen. De Vereniging maakte een heel belabberde indruk, maar Kortrijk liet zich de kaas van het brood stelen.

We beginnen de wedstrijd voor een keertje eens door de kansen van Cercle Brugge op te lijsten. Enfin, oplijsten. Een lege alinea zou ook zomaar kunnen. Geen enkele bal op goal getrapt, geen enkele redding voor Ilic - enkel wat corners.

Zo kan je geen wedstrijden winnen, zoveel is duidelijk. En dus zal het zeker richting achtste finales in de Conference League beter moeten met De Vereniging. Toch zou Cercle Brugge wél een levensbelangrijk puntje weten te redden.

Late gelijkmaker

In minuut 89 was er een corner van Nazinho die door de ingevallen Brunner tegen de touwen werd gewerkt. Tot dan waren De Kerels baas boven baas gebleven, al mogen ze zichzelf vooral verwijten dat ze de match niet sneller monddood maakten.

Voor Kortrijk en Cercle Brugge stond er nochtans er veel op het spel op de afsluiter van speeldag 27. Kadri (geblesseerd) en Dewaele (ziek) ontbraken zoals verwacht bij de thuisploeg. De Neve en Lagae verhuisden dan weer naar de bank, Dejaegere, Ambrose en Tsunoda kwamen in de ploeg. Alan Minda verving de geschorste Van Der Bruggen bij de bezoekers.

De thuisploeg kwam na een kwartier en op aangeven van de VAR op voorsprong, toen Duverne - alweer hij - op een stilstaande fase een vrije trap van Dejaegere tegen de touwen kon koppen. Over de fase was er wel héél wat te doen.

Kortrijk kwam daarna veel dichter bij de 2-0 dan Cercle bij de gelijkmaker, maar vooral Ferri kon uiteindelijk geen enkele keer stevig genoeg afwerken. In de slotfase maakte Perrin er zelfs nog bijna 1-2 van, maar het is vooral Kortrijk dat geen goede zaak doet. Cercle Brugge springt opnieuw wegt uit de bottom four en duwt Westerlo het moeras in.