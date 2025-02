Feldhofer en Somers begrijpen niets van goal Kortrijk tegen hun Cercle Brugge en schieten met scherp richting VAR

KV Kortrijk en Cercle Brugge deelden tegen elkaar de punten op zondagavond. Het werd een 1-1 gelijkspel, waar niemand echt tevreden mee kon zijn. Toch ging het achteraf ook vooral over een heel dubieuze fase.

KV Kortrijk kwam in een levensbelangrijke wedstrijd op het kwartier op voorsprong tegen Cercle Brugge. Nacho Ferri had Thibo Somers bij een vrije trap tegen de grond gewerkt, maar hij had geen impact op de fase en dus werd het doelpunt goedgekeurd op aangeven van de VAR en na meer dan vijf minuten kijken.

Geen fan van de VAR

De supporters hadden daar achteraf heel wat over te vertellen, want er was veel onbegrip over de beslissing. En ook bij Cercle Brugge zelf begrepen ze er weinig van, te beginnen met Thibo Somers - het slachtoffer van dienst.

"Ik ben geen fan van de VAR, neen, dat denk ik niet. Als wij zo'n block zouden zetten, dan wordt er altijd gefloten.Blijkbaar mag je een duw geven voor de bal getrapt is. Dat zoiets allemaal kan is heel erg bizar."

Onbegrip bij Feldhofer

In zijn analyse werd hij bijgetreden door coach Feldhofer. "De VAR-beslissing keerde de wedstrijd helemaal. Ik heb het lastig om me in te houden, want we hebben al verschillende fases tegen ons gekregen."

"En als je zes minuten moet wachten op een beslissing, dan vernietig je ook meteen de structuur van de wedstrijd. NIemand is hierdoor geholpen. Ik vraag me af als vijf spelers iemand zouden duwen, of dat dan ook mag? Ik kan niet begrijpen waarom dit is goedgekeurd."