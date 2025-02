VAR en arbitrage doen er zeven(!) minuten over om doelpunt goed te keuren, veel onbegrip: "Je mag dus iemand neerduwen?"

KV Kortrijk kwam in een levensbelangrijke wedstrijd op het kwartier op voorsprong tegen Cercle Brugge. Nacho Ferri had Thibo Somers bij een vrije trap tegen de grond gewerkt, maar hij had geen impact op de fase en dus mocht het doelpunt toch meetallen. Al wringt het wel bij de supporters.

KV Kortrijk en Cercle Brugge gaven elkaar in de eerste helft weinig toe, maar op het kwartier werd het 1-0 voor De Kerels. Na zeven minuten kwamen VAR en Lothar D'Hondt tot de conclusie dat het wel degelijk doelpunt was. VAR doet er meer dan vijf minuten over Nacho Ferri had Thibo Somers tegen de grond gewerkt, voor de vrije trap van Brecht Dejaegere werd gegeven. En omdat beide spelers geen impact hadden op de vrije trap én het binnenkoppen van Duverne ging het doelpunt door. Dat het zeven minuten moest duren voor VAR en arbitrage tot een besluit kwamen? Dat is natuurlijk ook sowieso geen reclame voor het Belgisch voetbal. Veel onbegrip Op de sociale media was er dan ook weer veel onbegrip voor de keuzes en de communicatie van VAR en arbitrage - al is het volgens de letter van de wet een juiste beslissing van VAR en arbitrage. Toch zal er ook na de wedstrijd vermoedelijk een en ander te vertellen zijn over de fase. We houden u vanuit Kortrijk zeker op de hoogte over het vervolg van de zaak. #KVKCER https://t.co/jte4bXIf6e pic.twitter.com/e67pwlfWCj — Matteo Pestello (@mstamper) February 23, 2025 Oké dan … volgens Belgische reds mag je dus verdedigers op de grond duwen een fractie van een seconde voor vrije trap genomen wordt en zo verdediging ontregelen … genoteerd

Week na week na week maken refs zich onsterfelijk belachelijk 🤷🏼‍♂️#kvkcer — paulcanters (@paulcanters) February 23, 2025 Is toch duidelijke duw-fout

Waarom zo’n lange Var-check ?

A.M.A.T.E.U.R.S. @BelgianReferees

#kvkcer — paulcanters (@paulcanters) February 23, 2025 #kvkcer als je iemand duwt, wanneer spel stil ligt, krijg je gedl of zelfs rood. Hier mag je een goal scoren. Tiens, bizar. — wasdana (@wasdana123) February 23, 2025 Weer cinema van de bovenste plank. 🥱 #KVKCER — Tibo Deprest (@Tibo_Deprest) February 23, 2025 Na 7 miljoen VAR minuten 🙄#kvkcer pic.twitter.com/qzUiKm2eGa — Isabel Bruneel (@IsabelBruneel) February 23, 2025