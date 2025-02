Beerschot kan ook tegen 10 Dender-spelers eerste uitzege niet pakken: beide ploegen schieten weinig op met punt

Een puntje, daar hebben zowel Dender als Beerschot weinig aan. De Ratten willen een betere uitgangspositie voor de Relegation Play-offs aan te vatten, maar konden ook in Dender hun eerste uitzege niet vieren, ondanks een uur tegen 10 man te spelen. En Dender, dat moet echt beginnen oppassen.

Het veld van Dender liet niet echt goed voetbal toe. De karige grassprietjes die nog door de modder staken, waren niet bepaald ideaal om de bal 'lekker te laten rollen'. Maar goed, de thuisploeg had er zich duidelijk op voorbereid en was duidelijk de betere ploeg in de eerste helft.

Rood na fopduik en domme fout

Na een aantal eerder schuchtere pogingen leken ze halfweg op voorsprong te komen na een heel goeie actie van Berte, die zich doorzette en na een één-twee met Scheidler ook scoorde, maar de buitenspellijn van de VAR was onverbiddelijk. Op dat moment hadden ze die voorsprong wel verdiend.

Beerschot kwam één keer aan het doel van Verrips piepen. Niet toevallig dankzij een actie van hun beste man op het veld: Antoine Colassin. Maar nieuwkomer Van La Parra kon onder druk zijn goeie pass niet afwerken.

Voor Dender was het een levensbelangrijke wedstrijd, maar Roman Kvet liet zijn ploeg in de steek. Na een eerdere gele kaart voor een schwalbe liep hij bij een counter van Beerschot tegen de hakken van de man in balbezit en raapte zo zijn tweede gele op. Dender moest nog een uur met tien verder. Vincent Euvrard offerde zijn beste speler van dat moment, Mo Berte, op om Viltard op het veld te kunnen brengen.

Tweede helft maat voor niets

Voor een ploeg die net boven de degradatiestreep bengelt uiteraard geen goed nieuws. Er moest gewonnen worden van de laatste in de stand. Maar Beerschot heeft zich tijdens de winterstop stevig versterkt en is niet meer zo makkelijk te ontwrichten, zeker niet met tien.

Maar een grote kans afdwingen... dat zat er ook niet in. Dender hield eigenlijk vrij makkelijk stand achteraan, maar kon op het slechte veld ook niet meteen een goeie counter opzetten. Eigenlijk konden we geen echt grote kans noteren. Da's meestal niet meteen een goed teken.

Een schoonheidsprijs zal de match alvast niet krijgen. En of één van beide ploegen blij zal zijn met een punt... we vragen het ons af. Het worden voor zowel Beerschot als Dender nog spannende weken...