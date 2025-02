Dender schoot zichzelf weeral in eigen voet, zoals al zoveel keer dit seizoen: "Beerschot had na zeven minuten met 10 gestaan als we slimmer waren"

Dender kon tegen Beerschot niet winnen en moest zich tevreden stellen met een 0-0 gelijkspel. Trainer Vincent Euvrard had gemengde gevoelens over het resultaat. "Ik baal omdat we geen drie punten hebben."

"Gezien het verloop van de wedstrijd hebben we ervoor gekozen om een punt mee te nemen en goed te verdedigen. We hielden het samen, maar het valt niet voor ons. We begonnen heel goed en creëerden momenten, maar het zit hem in al die kleine dingen.""

De wedstrijd kende opnieuw een kantelpunt door een rode kaart voor Dender. Roman Kvet kreeg twee gele kaarten na een schwalbe en een onvrijwillige fout. Euvrard zag echter ook andere momenten die de wedstrijd hadden kunnen beïnvloeden.

"Na zeven minuten had het al rood voor hen kunnen zijn als Berte zich laat vallen. Daar moeten we slimmer in zijn. Roman probeerde een schwalbe te vermijden, hij doet alles om de speler te ontwijken, maar ze raken elkaar toch. De optelsom voor die rode kaart is heel zwaar. Maar die tweede had hij zeker moeten vermijden, zeker omdat we nog meer dan voldoende mensen achter de bal hadden. Van een ervaren speler als Roman verwacht ik net iets meer maturiteit."

Het is een terugkerend probleem voor Dender, dat zichzelf te vaak in de voet schiet. "We hebben het deels zelf in de hand gewerkt, maar zijn ook onterecht benadeeld geweest. Dit is een leerproces. We moeten groeien, ontwikkelen en meer kwaliteit leveren op momenten die bepalend zijn."

Met een man minder koos Dender ervoor om de organisatie dicht te houden en via lange ballen op Scheidler gevaar te creëren. "We hebben bewust gekozen om het compact te houden en met de lange bal te spelen. In zo’n situatie is het moeilijk om te beslissen: speculeren op een punt of vol voor de winst gaan."

Gezien de omstandigheden en de situatie waarin Dender zich bevindt, is het balanceren tussen risico en zekerheid. "Daar moet je een klein beetje in schipperen. Aan de andere kant, als je de 0-1 incasseeert, kan het verschil enorm zijn. Dit kan op het einde van de rit een goed punt blijken. We geven onszelf zo nog een kans om in de komende wedstrijden een moment te grijpen."