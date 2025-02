KRC Genk kroont zich tot winnaar de van de reguliere competie, maar ziet geweldige reeks wel verbroken worden door KAA Gent

KRC Genk begint na het gelijkspel tegen KAA Gent sowieso aan de play-offs als leider. De Limburgers zien hun reeks van 12 thuisoverwinningen op rij wel verbroken worden, al zijn ze in eigen huis nog steeds ongeslagen dit seizoen.

KRC Genk nam het zondagnamiddag thuis op tegen KAA Gent. Thorsten Fink behield het vertrouwen, al werd de geschorste Penders vervangen door Van Crombrugge. Milicevic wijzigde op vier plaatsen. Gudjohnsen en Vanzeir startten in de spits bij Gent. Samoise kwam ook in de ploeg, net als Araujo.

De wedstrijd kwam redelijk traag op gang, met toch enkele kansen voor de bezoekers in het eerste kwartier. Genk had het moeilijk met de ruimtes de vinden en Gent was even de betere ploeg. Hoe meer de eerste helft vorderde, hoe meer de Limburgers toch in de wedstrijd leken te komen.

Op écht grote kansen bleef het wel lang wachten. El Ouahdi knalde tegen het einde van de eerste helft nog op de paal. Na de rust beterde het spel wel wat, maar beide ploegen hadden toch heel veel moeite met echt op gang komen.

Genk kwam beter uit de kleedkamer, maar Gent nam het spel nadien weer even over. Nadat het offensief van de Buffalo's gedaan was verliep de wedstrijd weer heel evenwichtig. Langs beide kanten kwamen er kansen om het verschil te maken, maar een doelpunt viel uiteindelijk niet.

Helemaal op het einde van de partij kon Genk nog een strafschop krijgen nadat Roef een voorzet helemaal miste, en dan Nkuba in het gezicht raakte. De arbitrage vond het geen fout, al lijkt dit verdacht hard op de fout waar Mike Penders rood voor kreeg tegen Standard.

Door dit gelijkspel, en de nederlaag van Club Brugge, bedraagt de kloof tussen KRC Genk en Club nu 9 punten. De Limburgers vinken zo alweer een nieuw doel af, want ze sluiten de reguliere competitie nu sowieso af als leider. Daardoor hebben ze het eerste Europese ticket ook meteen beet.

Genk blijft dus 1e met 61 punten, terwijl KAA Gent op de zesde plaats blijft hangen met 41 punten. De Buffalo's zullen nog drie keer alles op alles moeten zetten om die zesde plaats vast te houden. Standard zit hen op de hielen...