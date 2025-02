Roef komt op het moment zelf goed weg, maar loopt hij toch schade op? Gent moet bang afwachten na botsing met Nkuba

Davy Roef heeft, met het nodige geluk, de nul gehouden in Genk. Een botsing met Nkuba had wel een strafschop kunnen opleveren. Daar bleef Gent van gespaard, maar het is de vraag of de doelman ongeschonden uit de strijd komt.

Op verplaatsing bij de leider kreeg de Gent-defensie nog een hoge bal te verwerken. Davy Roef kwam van zijn lijn af om tussen te komen, maar kwam te laat en raakte het hoofd van Genk-speler Nkuba. Die mikte zijn kopbal zo naast de palen. Roef mocht zich gelukkig prijzen dat zijn ingreep niet bestempeld werd als een strafschopfout.

Scheidsrechter Jasper Vergoote gaf gewoon een doeltrap en Genk kon ook in de resterende minuten niet meer scoren. Zo bleef het bij een brilscore in de Cegeka Arena en vergaten de Genkenaars om maximaal te profiteren van de uitschuiver van Club Brugge. Het is wel niet zeker dat die fase voor de Buffalo's helemaal zonder gevolgen blijft.

Er wordt in het Genste kamp gevreesd dat Roef een blessure zou overhouden aan het contact met Ken Nkuba. De mogelijkheid zou bestaan dat Roef een breuk in zijn hand of in een vinger heeft opgelopen. In de laatste weken van de reguliere competitie willen ze bij Gent hun sluitstuk uiteraard niet missen, met nog wedstrijden tegen Club, Antwerp en Kortrijk voor de boeg.

Gent vreest voor breuk bij Roef

In het slechtste scenario is het mogelijk dat Roef een vinger of een botje in zijn hand gebroken heeft. De doelman van KAA Gent trok onmiddellijk na deze fase al zijn rechterhandschoen uit, om te checken of zijn hand wel helemaal in orde was. Roef speelde daarna de partij gewoon uit, er stonden dan ook slechts enkele minuten nog op de klok.

Het is voor Gent nu bang afwachten op de eerste diagnose. Zeker in de topaffiches tegen Club Brugge en Antwerp zal trainer Milicevic uiteraard over zijn best mogelijke ploeg willen beschikken.