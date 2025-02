Jonathan Lardot komt met erg opvallende uitleg over strafschopfase tijdens Genk-Gent

KAA Gent kwam op het einde van de wedstrijd tegen KRC Genk goed weg. Doelman Davy Roef bokste op het hoofd van Ken Nkuba en miste de bal volledig, maar er werd geen strafschop gegeven. Jonathan Lardot kwam met een opvallende uitleg over de fase.

Doelman Davy Roef kwam in de laatste minuut van Genk-Gent veel te laat bij een voorzet bedoeld voor Ken Nkuba. De doelman van Gent raakte geen bal, maar wel speler.

De thuisploeg hoopte op een strafschop, maar die kwam er nooit. Nadien eindigde de wedstrijd op een 0-0 gelijkspel. Jonathan Lardot vertelde in zijn wekelijkse 'Under Review' wat hij van de fase vond.

"De VAR heeft het wel bekeken, want het was een strafschopfase. Maar voor mij is dit een typische veldsituatie, omdat je deze fase niet kan vergelijken met eerdere fases, zoals Penders in Standard-Genk, die met zijn handen in het gezicht van de spits kwam. Of die van de Beerschot-doelman die aankwam en zijn vuisten tegen de achterkant van de schedel van de Gent-spits plantte", begint hij.

"Hier zie je een contact, maar als je de herhaling bekijkt, zie je weinig tot geen contact met handen en armen. Je ziet een contact met de schouder, maar er is geen duidelijk contact in het gezicht", gaat Lardot verder.

Maar dat is toch een opvallende uitleg. Gent-doelman Davy Roef liep namelijk een breuk in zijn hand op na de boks op het hoofd van Nkuba. De keeper moet er zelfs een operatie voor ondergaan.

"Het kan ook fout zijn zonder dat contact, maar dan moeten we naar de aard van de ‘body check’ kijken om te zien of die foutief is. En dan kom je in een grijze zone. We steunen de beslissing op het veld. Fout of niet, ik zou beide beslissingen kunnen begrijpen want het is geen duidelijke situatie waarover eensgezindheid bestaat", besluit Lardot.