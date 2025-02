Verdiende KRC Genk nog een strafschop voor slag in het gezicht van Nkuba? Voormalige scheidsrechter is zeer duidelijk

KRC Genk speelde zondagavond 0-0 gelijk tegen KAA Gent. Zo wordt de reeks van 12 thuisoverwinningen na elkaar verbroken. Toch kwamen de Limburgers enkele keren dicht bij, en hadden ze zelfs een strafschop kunnen krijgen.

KRC Genk en KAA Gent maakten zondag geen reclame voor het Belgische voetbal. Na een matige pot voetbal kwam er geen winnaar uit de bus, en vielen er ook geen doelpunten.

Beide ploegen hadden kansen, maar vergaten die af te werken. Helemaal op het einde stond Ken Nkuba in het strafschopgebied van Gent om een voorzet richting doel te koppen.

Hij kopte naast, Gent-doelman Davy Roef miste de bal volledig en bokste Nkuba daarbij in het gezicht. De Genk-speler had duidelijk weinig pijn en maakte er geen drama van, al blijven de feiten wel wat ze zijn.

De arbitrage besloot om niet in te grijpen en geen strafschop te geven. Geen correcte beslissing volgens voormalige scheidsrechter Serge Gumienny. "Het is een fase die we vorige week zagen in Gent - Beerschot en enkele dagen geleden bij Ajax - Union", opende hij bij Sporza.

"In alle drie de gevallen komt de keeper te laat. Dan is het voor mij duidelijk: strafschop. Als de doelman naar de bal bokst, moét hij hem hebben. Dat is hier het geval niet. Voor mij had Genk dus een strafschop verdiend", besluit hij.