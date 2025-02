Sporting Charleroi doet een gouden zaak in het klassement ondanks matige wedstrijd

Sporting Charleroi heeft op het veld van Westerlo een gouden zaak gedaan in de strijd tegen degradatie. Na een saaie eerste helft wisten de Carolo's de achterstand om te buigen naar een 1-3 overwinning.

Voor trainer Rik De Mil was de wedstrijd een bijzondere terugkeer naar het oude nest. Hij was slechts vier maanden coach van de Kemphanen. Zijn vertrek werd destijds veelbesproken, vooral doordat het ontslag ontstond na de veelbesproken salonremise op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen KRC Genk. Niet veel later tekende De Mil een contract bij Sporting Charleroi, waar hij nu voor het eerst als tegenstander terugkeerde naar de stille Kempen.

Bij Sporting Charleroi koos trainer Rik De Mil voor enkele verrassende wijzigingen in zijn opstelling. Delavallée kreeg de voorkeur boven Koné in doel, terwijl Titraoui de plek van Camara overnam. Bij Westerlo werd ook de doelman gewisseld, met Van Langendonck die in het doel stond. Andreas Jungdal zat niet eens in de selectie omdat hij nog last ondervond van de wedstrijd tegen Cercle.

Verjaardagscadeau voor Vuskovic

De eerste helft was een draak van een wedstrijd. Toch was het Westerlo dat op voorsprong kwam. De 17-jarige Luka Vuskovic werd op een corner volledig vergeten door de Charleroi-verdediging en kopt krachtig de 1-0 binnen. Het was zijn zevende doelpunt van het seizoen en een mooi cadeau voor zichzelf, aangezien hij overmorgen 18 jaar wordt. Dit was het hoogtepunt in een verder saaie eerste helft.

Stulic to the rescue

De tweede helft begon met veel vuurwerk van Charleroi, dat direct scherp uit de kleedkamer kwam. Titraoui kreeg eerst een grote kans om de gelijkmaker te scoren, maar zijn kopbal belandde tegen de paal. Niet veel later was het dan toch raak voor Charleroi. Niet veel later zette Guiagon zette een schitterende actie op de linkerflank en zijn voorzet werd te makkelijk tussen de Westerlo-verdedigers door gespeeld. Stulic stond perfect gepositioneerd en tikte de bal rustig binnen.

Het was duidelijk het dagje van Stulic die zelfs op het uur perfect stond aan de tweede paal om de voorzet van Nzita binnen te tikken voor een voorsprong. In de toegevoegde tijd maakte Daan Heymans er nog 1-3 van, wat de overwinning voor Charleroi bezegelde.

In het klassement springt Charleroi naar een veilige zevende plaats in het klassement. Westerlo kan naar de dertiende plaats zakken als Cercle Brugge minstens één punt pakt op Kortrijk.