Rik De Mil komt met mooie beloning voor spelers na cruciale wedstrijd in Westerlo: "Mathematisch zijn we nog niet gered, maar..."

Sporting Charleroi heeft een gouden zaak gedaan in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij Westerlo wist de ploeg van Rik De Mil een achterstand om te buigen naar een knappe 1-3 overwinning. De absolute uitblinker was Nikola Stulic met twee doelpunten.

Nikola Stulic toonde zich opnieuw dodelijk efficiënt en hielp zijn team met twee doelpunten aan een belangrijke zege. De Servische spits zit ondertussen aan negen goals in amper vijftien wedstrijden voor de Carolo's.

Stulic was na de wedstrijd uiteraard tevreden met zijn prestatie en de overwinning. "Ik denk dat dit een zeer belangrijke zege is voor ons. We moesten snel reageren na de 1-0 achterstand. Kortom, het was een geweldige wedstrijd met drie punten voor ons", klonk het bij de Servische spits.

Natuurlijk speelt vertrouwen een grote rol in het maken van doelpunten. "Ze zeggen wel eens dat het als een fles ketchup is: eens de eerste en de tweede erin gaan, kan je zelfs blind schieten en scoren. Als spits moet je voelen waar de bal gaat komen", besluit Stulic.

Twee dagen vrij en zo goed als zeker gered

Rik De Mil was na afloop een tevreden man en zag zijn ploeg een belangrijke stap zetten in de strijd om het behoud. "Mathematisch zijn we nog niet gered, maar we doen wel een gouden zaak in het klassement", benadrukt hij.

De belangrijke overwinning werd dan ook stevig gevierd in de kleedkamer van de bezoekers, en De Mil besloot zijn spelers daarvoor te belonen. "Ik geef de spelers twee dagen vrij. Het doet me deugd om hen iets extra te geven na zo’n prestatie", besloot hij met een glimlach.

Sporting Charleroi springt in het klassement naar een zevende plaats. De voorsprong op Westerlo bedraagt nu zes punten. De volgende twee thuiswedstrijden zijn tegen leider KRC Genk en KV Mechelen.