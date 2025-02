JPL-club krijgt verbijsterend nieuws na cruciale overwinning: "De huidige inhoud is niet afkomstig van de club"

De vreugde na de overwinning tegen Westerlo werd wat getemperd later op de avond toen bleek dat het YouTube-kanaal van Sporting Charleroi gehackt werd. De club roept op tot waakzaamheid.

Sporting Charleroi boekte zaterdag een knappe 1-3 overwinning op Westerlo. De ploeg van Rik De Mil dankte die zege aan een dubbele treffer van Nikola Štulić en een laat doelpunt van Daan Heymans. Toch was het Westerlo dat via Luka Vušković als eerste op voorsprong kwam.

Naast het sportieve succes kreeg Charleroi later op de avond slecht nieuws te verwerken: het officiële YouTube-kanaal van de club werd gehackt.

"We willen u informeren dat ons officiële YouTube-kanaal (SportingCharleroiTv) gehackt is", meldde de club via sociale media. "We vragen u om op uw hoede te zijn, want de huidige inhoud is niet afkomstig van de club. Klik niet op links die op het kanaal worden gedeeld."

Op de startpagina zijn inmiddels video's over cryptocurrency te zien, vermoedelijk bedoeld om mensen op te lichten. Het kanaal is bovendien hernoemd naar "Strategy". Toch lijkt de oorspronkelijke content van de club nog aanwezig in het tabblad "Video's".

Sporting Charleroi werkt intussen hard aan het herstel van hun account. Op het moment van schrijven is de hack al meer dan elf uur geleden vastgesteld.

