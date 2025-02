Westerlo-kapitein Haspolat is streng na teleurstellende nederlaag tegen Chaleroi: "Een kl*tegevoel, onaanvaardbaar"

KVC Westerlo verloor zaterdagavond met 1-3 van Charleroi. Dat terwijl de Kemphanen met een 1-0 voorsprong de rust ingingen.

KVC Westerlo blijft na de nederlaag tegen Charleroi met 30 punten op de 12e plek achter. Als Cercle Brugge nog wint op zondag, klimt het over de Kemphanen, waardoor zij in de degradatiezone terecht zouden komen.

Niet wat Westerlo zou verdienen met het voetbal dat het dit seizoen al gebracht heeft. De club legde vaak een zeer verdienstelijke prestatie op de mat, maar liet het dan na om punten te pakken.

Tegen Charleroi was het echter gewoon niet goed genoeg. "Ik houd een klotegevoel over aan de wedstrijd: 1-0 voor staan na de eerste helft en toch 1-3 verliezen. Onaanvaardbaar", vertelde middenvelder Dogucan Haspolat bij Het Nieuwsblad na afloop.

Na de rust liep het mis bij Westerlo. Er werden geen duels meer gewonnen, een gebrek aan agressiviteit. "Ik heb niet meteen een verklaring voor dit gebrek aan agressiviteit. Deze nederlaag hebben we sowieso aan ons zelf te wijten. Normaal geloven we er altijd in, maar vandaag straalden we dat geloof niet uit", gaat Haspolat verder.

"Toch geven we de moed niet op. We verdienen niet op deze plaats te staan. We bekijken het nog steeds van wedstrijd tot wedstrijd. We zullen ons goed voorbereiden voor de alweer cruciale wedstrijd van zondag tegen OH Leuven", besluit hij.