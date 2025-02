Racing Genk heeft zijn zin gekregen: er wordt dit seizoen nog héél drastisch ingegrepen in de Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanaf 2026/2027 wordt het nieuwe competitieformat ingevoerd. Maar op de Algemene Vergadering van de Pro League werd er ook beslist dat er dit seizoen al drastisch wordt ingegrepen.

De clubs uit de Pro League zijn donderdag op de Algemene Vergadering van de Pro League tot een tweederdemeerderheid gekomen. Vanaf het seizoen 2026/2027 ziet de JPL er weer anders uit.

De play-offs verdwijnen dan en 1A zal weer 18 ploegen tellen. Zo worden er ieder jaar 34 wedstrijden gespeeld. Maar er zou nog een heel drastische beslissing zijn doorgevoerd, om Racing Genk mee aan boord te krijgen.

Zo moeten er minstens vier U23-ploegen in de Challenger Pro League zitten. KRC Genk wou dit absoluut, want Jong Genk staat momenteel laatste in 1B.

Dit was dus belangrijk, want zonder de Limburgers zou er geen tweederdemeerderheid gevonden zijn. Genk moest dus aan boord zijn.

Dit wil concreet zeggen, momenteel zijn er drie U23-clubs actief in de CPL, dat Jong Genk niet meer kan zakken dit seizoen. Jong Gent, dat eerste staat in Eerste Nationale, stijgt dus ook sowieso naar de CPL.

Maar omdat Jong Genk laatste staat (al zou daar nog verandering in kunnen komen), kan het dus heel goed zijn dat er een andere ploeg moet zakken. Op dit moment Seraing, dat voorlaatste staat. Lommel telt drie punten meer dan Seraing en is plots ook een pak minder zeker van het behoud. Benieuwd wat zij nog zullen doen...