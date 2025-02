"Dan moet je andere job zoeken": Zelfs aanvoerder Dejaegere voelt de komst van Storck meteen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk pakte onder Bernd Storck een eerste punt. De Kerels haalden een gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Misschien had KV Kortrijk wel wat meer verdiend tegen Cercle Brugge, maar uiteindelijk mochten ze toch nog blij zijn met een punt, want het had ook anders kunnen lopen.

Dat Bernd Storck meteen zich liet gelden was ook duidelijk te zien in het voetbal van Kortrijk. Hij koos voor vier verdedigers.

Maar opvallend was vooral dat kapitein Brecht Dejaegere als aanvallende middenvelder opgesteld werd en dat pakte bijzonder goed uit.

“De ‘10' is mijn beste positie, maar ik speel waar de ploeg me nodig heeft. We weten dat het stokpaardje van de coach discipline is”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Hij maakte dan ook duidelijk vanaf dag één dat dit bij iedereen aanwezig moet zijn. Wie niet meekan in dat verhaal, moet een andere job zoeken.”