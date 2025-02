Nieuwe late domper én veroordeeld tot playdowns: Storck en Dejaegere (Kortrijk) verrassen met hun reactie

KV Kortrijk leek lange tijd op weg naar een knappe driepunter tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd liep het echter alsnog mis. En dus was er de nodige teleurstelling bij De Kerels.

KV Kortrijk leek op weg naar de overwinning tegen Cercle Brugge, maar vergat andermaal de wedstrijd dood te maken. Nacho Ferri kreeg minstens drie goede kansen om er 2-0 van te maken, maar liet dat na.

Wedstrijd niet doodgemaakt

En in het slot van de wedstrijd liep het vervolgens opnieuw mis. "Dat is heel zuur en frustrerend, want we waren beter in de eerste helft en we krijgen na de rust de kansen om nog eens te scoren. Dat laten we opnieuw na, dat is jammer", aldus Brecht Dejaegere in een reactie.

"Ik voelde me wel in mijn sas op het middenveld. We moeten ook het positieve onthouden uit deze wedstrijd. Er was wilskracht en we hebben ervoor gevochten, dat is het absolute minimum. Bernd Storck hamert op discipline en die was er."

Bouwen op deze prestatie

"Het geloof is er nog in de groep. Dat we nu zeker zijn van de playdowns? Daar hadden we al rekening mee gehouden, we moeten het positieve onthouden en er volgende week opnieuw staan tegen STVV."

Een gevoel dat ook leefde bij de coach op de persconferentie: "Hierop kunnen we bouwen. Dit is geen teleurstelling, neen. Het is jammer natuurlijk, maar we hebben goede dingen laten zien. Mijn team vocht ervoor."